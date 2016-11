Okénko Josefa Kráma...

Řádková inzerce

Nemovitosti

Koupě - prodej

Koupím válcový šrotovník na oves, zn. Rousek, Vaněk. Tel.: 739 711 628

Společnost GARRET-CZ, spol. s.r.o. se sídlem Pulická 146, 518 01 Dobruška, IČO: 25933272 nabízí k prodeji uvolněný obchodní podíl ve společnosti ve výši 1/3 a to nejvyšší cenové nabídce. Nabídky zasílejte do datové schránky: ID 4587 rnr nejpozději do 30. 11. 2016

Prodám brambory k uskladnění 5 Kč/1 kg. Tel.: 604 730 991

Koupím starý nábytek, skříně, truhly atd., vše staré ze stodol, domů, bytů, půdní veteš. Přijedu a dobře zaplatím. Dále v případě zájmu vyklidíme kompletně Vaši nemovitost. Tel.: 777 200 126

Služby

Seznámení

Milan 68 let, nekuřák, hledá ženu pro život. Byt zařízený mám. Tel.: 604 682 993